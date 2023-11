Bayern tütet Schnäppchen-Transfer ein

Dem FC Bayern ist in den langwierigen Verhandlungen um Nestory Irankunda wohl der Durchbruch gelungen. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der Transfer des 17-jährigen Außenstürmers kurz bevor. Dem Vernehmen nach wird Irankunda sich den Münchnern zur nächsten Saison anschließen.

Etwas mehr als drei Millionen Euro plus Boni soll Bayern an den australischen Erstligisten Adelaide United zahlen. Für den aktuellen Tabellenführer hat Irankunda 39 Profispiele absolviert (neun Tore, zwei Assists). In sieben Partien für Australiens U17 kommt der Rechtsfuß auf starke elf Treffer, auch in den Kader der A-Nationalmannschaft wurde er schon berufen.

Zuletzt war zu vernehmen, dass es in München Gedankenspiele gibt, den schnellen und dribbelstarken Offensivmann zum Rechtsverteidiger umzuschulen – ganz nach dem Vorbild Alphonso Davies auf der gegenüberliegenden Seite.