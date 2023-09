Juve plant nächste Rabiot-Verlängerung

Adrien Rabiot soll offenbar zeitnah langfristig an Juventus Turin gebunden werden. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ sind die Verantwortlichen bei der Alten Dame mit dem französischen Mittelfeldspieler sehr zufrieden und würden das im kommenden Sommer auslaufende Arbeitspapier gerne noch vor dem Jahreswechsel ausdehnen.

Aktuell sieht man sich beim finanziell angeschlagenen Riesen aus Italien aber nicht in der Lage, ein Angebot auf dem Niveau des aktuell gültigen Vertrags zu machen. Ob der 28-Jährige eine Kürzung der Bezüge akzeptieren würde, ist eher unwahrscheinlich. Die bis dato letzte Vertragsverlängerung wurde am 27. Juni vollzogen, wenige Tage bevor der Vertrag von Rabiot in Turin ausgelaufen wäre.