Spieler der Saison: Macht Trippier die Bayern besser?

Erfahrung

Trippier hat 46 Länderspiele sowie zwei Weltmeisterschaften für England absolviert und wurde in Newcastle nicht nur zum stellvertretenden Kapitän, sondern auch zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt. Zudem trug er auch schon die Trikots von Tottenham Hotspur und Atlético Madrid. Heißt: Der 33-Jährige käme trotz des jüngsten Formlochs als Sofortverstärkung nach München.

Torgefahr

Trippier zählt zu den torgefährlichsten Verteidigern Europas. In der laufenden Saison stehen nach 19 Ligaspielen schon sieben Torvorlagen zu Buche – genauso viele wie in der vergangenen Saison. Dabei entwickelt Trippier dank seines brillanten rechten Fußes die größte Gefahr bei Standards. Doch auch seine Pässe und Flanken aus dem Spiel heraus gehören auf der Insel zur Verteidiger-Elite.

Lese-Tipp

Rechtsverteidiger-Suche: Neue prominente Option für Bayern

Spielaufbau

Kein Wunder also, dass Trippier auch im Spielaufbau zu überzeugen weiß. Nur drei Prozent der Außenverteidiger in Europas Top-Fünf-Ligen spielen laut ‚fbref.com‘ mehr Pässe – und auch nur drei Prozent leisten mehr Zuspiele mit signifikantem Raumgewinn in den vorderen beiden Dritteln des Spielfelds. Trippier ist also ein progressiver Spieler, wenngleich seine Passquote unterdurchschnittlich ist. Das liegt aber auch am geforderten Hauruck-Stil von Newcastle-Trainer Eddie Howe.

Zweikampfstärke

Trippier ist also fußballerisch herausragend gut für einen Außenverteidiger. Seine Werte im Defensivzweikampf sind nicht ganz so überragend, aber dennoch überdurchschnittlich. In allen relevanten Bereichen gehört er immerhin zu den besten 40 Prozent der Vergleichsgruppe. Problem jedoch: Trippier ist nicht besonders schnell. Sein Topspeed von 32,4 km/h würde ihn in der Bundesliga lediglich auf Platz 223 der flottesten Kicker rangieren lassen.

Wohlfühlfaktor

Trippier spielte schon 122 Mal mit Bayerns Superstar Harry Kane zusammen. Sie gelten als gute Freunde. Der Gedanke an den Wohlfühlfaktor beim Torjäger dürfte die Entscheidung für Trippier erleichtern – genauso wie schon im Fall Eric Dier, der mit beiden ebenfalls für die Three Lions und Tottenham spielte. Gut möglich, dass die Bayern bald drei Engländer in ihren Reihen haben.

Fazit

Trippier könnte den Bayern dank seiner Erfahrung sofort helfen, den beim Afrika-Cup weilenden Noussair Mazraoui gut ersetzen und durchaus auch verdrängen. Trippiers Spielstil passt zu einem dominanten Team wie den Bayern, seine Standards sind zudem eine echte Waffe – nur taugt er aufgrund mangelnder Schnelligkeit nicht als Konterabsicherung. Ein Manko im modernen Spiel.

Bleibt die Frage nach den Transfermodalitäten. ‚Sky‘ geht von einer einfachen Leihe bis Saisonende aus. Bleibt jedoch die Frage, warum Newcastle dem Modell zustimmen sollte. Schließlich wäre wohl einzig eine Ablöse ein attraktiver Grund, den besten Spieler der Vorsaison mitten in der Spielzeit abzugeben. Ob ein Trippier-Transfer positiv bewertet werden kann, hängt auch stark mit dem Preis zusammen, der am Ende gezahlt wird. Denn klar ist auch: Die allergrößte Perspektive auf Topniveau hat er mit seinen 33 Jahren nicht mehr.