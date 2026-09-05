Überraschender Plan mit Ibrahimovic

Der FC Augsburg plant Bayern-Leihgabe Arijon Ibrahimovic auf einer etwas ungewohnten Position ein. Trainer Manuel Baum gab auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr) zu Protokoll: „Wenn wir über den Ari reden, dann ist das für mich so ein Zehner, der Richtung Neun tendiert. So ähnlich wie der Anton oder wie der Uche beispielsweise.“

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Für den FC Heidenheim, seinen Leihklub der vergangenen Saison, kam der 20-Jährige hauptsächlich auf den Flügelpositionen zum Einsatz, auch in München war der deutsche U21-Nationalspieler ursprünglich als Backup für Luis Díaz (29) eingeplant. Gegen die SGE könnte Ibrahimovic gleich zu seinem Debüt in neuer Rolle kommen. Anton Kade (22) musste das Training am Mittwoch verletzungsbedingt abbrechen und ist für die Partie gegen die Hessen fraglich.