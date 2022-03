Völler: Ortega nicht nach Leverkusen

Bayer Leverkusen zählt laut Rudi Völler nicht zu den Interessenten für Arminia Bielefelds Torhüter Stefan Ortega (29). „Das hat nichts mit Ortega zu tun, er macht es in Bielefeld richtig gut. Aber er ist definitiv kein Thema bei uns“, stellt Bayers Sportchef in der ‚Bild‘ klar.

Völler verweist auf das vorhandene Personal in Leverkusen: „Wir sind auf der Position der Torhüter von eins bis drei super aufgestellt. Wir haben keinen Bedarf.“ Ortegas Vertrag in Bielefeld läuft im Sommer aus, vor allem dem FC Bayern wird sehr konkretes Interesse nachgesagt. In München wäre er die Nummer zwei hinter Manuel Neuer (35).