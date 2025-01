Hoffenheim gibt Szalai ab

Die TSG Hoffenheim bestreitet den Rest der Saison ohne den ungarischen Nationalspieler Attila Szalai. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der im Kraichgau perspektivlose Innenverteidiger bis zum Ende der Spielzeit an Standard Lüttich verliehen.

In Sinsheim ist Szalai bislang ein Fehleinkauf. Über zwölf Millionen Euro hatte die TSG im Sommer 2023 an Fenerbahce überwiesen, doch gleich in seinen ersten Spielen patzte der 26-Jährige häufig und verlor schnell das Vertrauen. Nach einer erfolglosen Leihe zum SC Freiburg kehrte er im Sommer zur TSG zurück, kam aber überhaupt nicht zum Einsatz.