RB & VfB gehen bei Broja leer aus

Die Zeit von Armando Broja beim FC Chelsea ist abgelaufen. Wie Fabrice Hawkins berichtet und Fabrizio Romano bestätigt, wechselt der 23-jährige Stürmer von den Blues zum FC Burnley. Der erste Teil des Medizinchecks ist bereits absolviert, dem Vernehmen nach fließen 29 Millionen Euro.

Auch der VfB Stuttgart und RB Leipzig hatten ihr Interesse am Angreifer bekundet, der in den vergangenen beiden Saisons weder beim FC Fulham noch beim FC Everton überzeugen konnte. Jetzt geben die Blues ihr Eigengewächs endgültig ab, in Burnley unterschreibt Broja einen langfristigen Vertrag.