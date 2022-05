Übereinstimmende Berichte: Haaland günstiger als gedacht

Erling Haaland wird Borussia Dortmund per Ausstiegsklausel in Richtung Manchester City verlassen. Pep Guardiola deutete auf der heutigen Pressekonferenz bereits an, dass der Transfer des 21-jährigen Starstürmers kurz bevorsteht.

Bislang hieß es, der Vertragspassus würde dem BVB zwischen 75 Millionen und 90 Millionen Euro in die Kassen spülen. Das ist aber offenbar nicht der Fall. Wie ‚The Athletic‘ und Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, liegt die Ausstiegsklausel in Höhe von nur 60 Millionen Euro.

Den Großteil des Geldes wird der BVB in die Verpflichtung von Karim Adeyemi stecken. Der 20-jährige Stürmer von RB Salzburg war bereits am heutigen Dienstag in Dortmund zum Medizincheck. Sowohl Adeyemi als auch Haaland werden bei ihren neuen Klubs Fünfjahresverträge unterschreiben.