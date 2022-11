Schalke: Suche nach Schröder-Ersatz läuft

Die Schalker Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Sportdirektor Rouven Schröder dauert an. Vertreter und Sportvorstand Peter Knäbel sagt bei ‚Sky‘: „Es war nicht absehbar, dass die Entscheidung so plötzlich kam. Dementsprechend ist man da nicht so vorbereitet.“ Dauerhaft will Knäbel nicht alleinverantwortlich sein für diesen Aufgabenbereich: „Man darf sich nicht als Lösung für alles betrachten. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir uns personell verstärken.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Über den potenziellen Schröder-Nachfolger führt Knäbel aus: „Wie das Profil genau aussieht, das müssen wir uns genau angucken. Wir müssen die richtige Person finden und nicht möglichst schnell eine Person finden. Wir werden das Profil genau schärfen und die richtige Person finden.“