Kommentar 25
BVB: Platzt der Prates-Transfer?

Bei Borussia Dortmund lassen Transfers im Winter noch auf sich warten. Auch ein sichergeglaubter Neuzugang für den Sommer könnte doch nicht kommen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky | Fabrizio Romano
1 min.
Kauã Prates am Ball für Brasilien @Maxppp

Mit Kauã Prates ist sich Borussia Dortmund schon über einen bis 2031 datierten Vertrag einig. Der Linksverteidiger soll im Sommer von Cruzeiro an die Strobelallee wechseln. Derzeit verhandeln die beiden Klubs noch über die Höhe der Ablöse. Laut ‚Sky‘ bietet der BVB aktuell ein Gesamtpaket von zwölf Millionen Euro für den 17-Jährigen, womit dessen Klub noch nicht zufrieden ist.

Und jetzt könnte der Transfer dem Bezahlsender zufolge sogar noch ins Wanken geraten. Grund dafür sind Cesc Fàbregas und Como 1907. Der italienische Erstligist arbeitet laut Fabrizio Romano aktuell an einer Verpflichtung von Kaiki und bietet sieben Millionen.

Wer bietet schneller und mehr?

Der 22-Jährige ist, genau wie Prates, Linksverteidiger bei Cruzeiro. Und da liegt das Problem. Die Brasilianer möchten sich ‚Sky‘ zufolge nur von einem der beiden Spieler trennen.

Drückt Como jetzt also aufs Gaspedal, könnte der Transfer von Prates zum BVB auf der Zielgeraden doch noch platzen. Cruzeiro soll bei Kaiki bei 15 Millionen den Daumen heben. Prates könnte beim BVB Almugera Kabar (19) beerben, der vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (25)
