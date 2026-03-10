Menü Suche
Weltmeisterschaft

Chukwuemeka-Wechsel fix

von Fabian Ley
Carney Chukwuemeka im BVB-Trikot @Maxppp

Carney Chukwuemeka ist ab sofort für die österreichische Nationalmannschaft spielberechtigt. Das ist der FIFA Change of Association Platform, die über jegliche von der FIFA genehmigten Verbandswechsel informiert, zu entnehmen. Bislang lief der Mittelfeldakteur von Borussia Dortmund, der als Sohn nigerianischer Eltern in Wien geboren wurde, für die englischen Juniorenteams auf. Nun winkt dem 22-Jährigen mit der Alpenrepublik die Teilnahme an den kommenden Länderspielen und der Weltmeisterschaft im Sommer.

Insbesondere ÖFB-Coach Ralf Rangnick hat sich dem Vernehmen nach um Chukwuemeka bemüht. Darüber hinaus steht dem deutschen Übungsleiter von nun an auch Paul Wanner (20) zur Verfügung. Der offensive Mittelfeldspieler von der PSV Eindhoven verkündete vor wenigen Tagen seine Entscheidung, für die österreichische statt die deutsche Auswahl auflaufen zu wollen. Wanners Verbandswechsel wurde ebenfalls von der FIFA offiziell genehmigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
