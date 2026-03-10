BVB: Der Stand bei Adeyemi

Lars Ricken hat sich zu den Vertragsgesprächen mit Karim Adeyemi geäußert. Gegenüber der ‚WAZ‘ sagt der Geschäftsführer Sport von Borussia Dortmund: „Auch mit Karim sind wir im Austausch. Da wird der Nachrichtenwert nach außen aber bewusst relativ klein gehalten von uns, weil da auch so eng und vertrauensvoll miteinander gesprochen wird. So werden wir es auch beibehalten.“

Adeyemi ist nur noch bis 2027 an den BVB gebunden. Ein Angebot zur Verlängerung erhielt der pfeilschnelle Angreifer bereits, unterschrieb jedoch nicht. Mittlerweile will der BVB aber nicht mehr um jeden Preis verlängern, wie man hört. Schließlich hat Adeyemi seinen Stammplatz zuletzt verloren und sorgte neben dem Platz für Schlagzeilen.