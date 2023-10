„Vorvereinbarung“: Zwei Bedingungen für Simons-Verbleib bei RB

Xavi Simons wartet mit drei Toren und vier Vorlagen in sieben Bundesliga-Spielen auf. Wahrlich starke Werte für den Neuling bei RB Leipzig. Dass der 20-Jährige seine Topleistungen für die PSV Eindhoven aus der vergangenen Saison nun auch in Deutschlands Oberhaus bestätigt, war in der Art und Weise nicht unbedingt zu erwarten. Kein Wunder, dass die Leipziger versuchen, den kreativen Offensivakteur über die Saison hinaus zu halten.

Und laut ‚Sport Bild‘ stehen die Chancen dafür sehr gut. Man habe mit Paris St. Germain „so etwas wie eine Vereinbarung“ getroffen. Wenn Simons bei RB über die gesamte Saison hinweg als Stammspieler eingesetzt wird und sich der Klub für die Champions League im nächsten Jahr qualifiziert, werde die Leihe um ein Jahr ausgedehnt.

Leichte Ziele?

Stand jetzt absolut realistische Ziele. Da Simons auf dem Rasen stets abliefert, gibt es für Trainer Marco Rose keinen Grund, den Youngster zu ersetzen. Gleichzeitig halten die Roten Bullen Anschluss an die Tabellenspitze. 2018 schaffte es Leipzig zuletzt nicht, die Qualifikation für die Königsklasse einzutüten. Seither gehört der Verein aus Ostdeutschland stets zum Kreise der europäischen Topklubs.

Die etablierten Beziehungen zu PSG spielen RB bei Simons zusätzlich in die Karten. Der ‚Sport Bild‘ zufolge ist durch die zahlreichen Transfers zwischen beiden Vereinen ein gutes Verhältnis aufgebaut worden. Dies soll den Leipzigern auch dabei geholfen haben, den Zuschlag für Simons im Sommer zu erhalten, obwohl zahlreiche andere Vereine um die Dienste des niederländischen Nationalspielers buhlten.