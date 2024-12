Rekordmann: Klarers kurioser Sommer-Transfer

Innenverteidiger Christoph Klarer hat sich zuletzt über seinen Wechsel von Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 zum englischen Traditionsklub Birmingham City geäußert. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ erklärte der 24-Jährige, dass er sich den Traum vom englischen Profifußball erfüllt hat, nachdem er bereits in der Jugend für den FC Southampton auflief. Dabei gibt es für Klarer und sein Team nur ein Ziel: „Wir müssen uns nichts vormachen. Wir sind ganz klarer Top-Favorit und ein Abschneiden unterhalb von Platz 1 oder 2 wäre eine große Niederlage und Enttäuschung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei ließ sich der Championship-Absteiger die Dienste des Österreichers einiges kosten, überwies im vergangenen Sommer 4,15 Millionen Euro an Darmstadt. Rekord für einen Innenverteidiger in der League One, Englands dritthöchster Spielklasse. Druck macht die hohe Ablöse dem Ex-Düsseldorfer keinen: „Eine hohe Summe kann einen natürlich unter Druck setzen. Ich persönlich habe aber in diesem Zusammenhang nie Druck verspürt. Ich habe eher die Wertschätzung mir gegenüber als Spieler gesehen.“ In allen 18 Startelf-Einsätzen der laufenden Saison stand Klarer über die volle Distanz auf dem Rasen.