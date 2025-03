Heidenheim: Profivertrag für Rothweiler

Der 1. FC Heidenheim befördert Eigengewächs Nick Rothweiler zu den Profis. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der 18-Jährige mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet, der bis 2027 Gültigkeit besitzt. Der Fördervertrag des Innenverteidiger-Talents wäre zum Sommer ausgelaufen. Rothweiler, aktuell noch für die U19 aktiv, soll zur kommenden Saison zum Team von Trainer Frank Schmidt stoßen.

„Nick zeigt in der aktuellen Saison starke Leistungen in der DFB-Nachwuchsliga. Zudem war er bereits zweimal im Trainingslager mit unseren Profis und konnte dort mit seinen Auftritten überzeugen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald, „Nick hat ab dem Sommer die Chance, seine nächsten Entwicklungsschritte bei unseren Profis zu machen, um sich dort durchzusetzen.“ Rothweiler kommt in dieser Saison auf bislang sieben Tore und drei Vorlagen in 18 Einsätzen.