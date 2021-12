Schnäppchen: Bayern-Flirt Kamara sofort auf dem Markt

Boubacar Kamara kommt offenbar schon jetzt auf den Markt. Wie der Radiosender ‚RMC‘ berichtet, ist Olympique Marseille bereit, sein Eigengewächs bei einem passenden Angebot im Januar zu verkaufen.

Hintergrund: Kamaras Vertrag läuft am Saisonende aus und der 22-Jährige will nicht verlängern. Für OM besteht somit also letztmals die Gelegenheit, zumindest noch eine Mini-Ablöse für den Defensivmann einzustreichen.

Die Situation genau beobachten wird der FC Bayern. Wie FT Ende November erfuhr, zählen die Münchner – ebenso wie der FC Barcelona – zum Interessentenkreis für Kamara. Der Sechser selbst liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League, Newcastle United will zuschlagen.

