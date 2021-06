Schalke leiht Pieringer aus

Der FC Schalke hat sich die Unterschrift von Marvin Pieringer gesichert. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilt, erhält der 21-jährige Mittelstürmer einen Leihvertrag bis Sommer 2022. Pieringer kommt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg nach Gelsenkirchen. Die Vereine einigten sich auf eine Kaufoption.

Bei den Breisgauern spielte Pieringer für das Regionalliga-Team, erzielte in der ersten Saisonhälfte zwölf Tore in 14 Spielen. Anfang des Jahres wechselte der Rechtsfuß dann auf Leihbasis zu den Würzburger Kickers, schoss dort sechs Tore in 20 Partien und legte zwei Treffer vor.

„Mit Marvin Pieringer haben wir einen jungen, hungrigen Stürmer für uns gewinnen können, der darauf brennt, seine Leistungen aus dem vergangenen Halbjahr zu bestätigen“, sagt S04-Sportdirektor Rouven Schröder, „Marvin war in seiner Zeit bei Würzburg an einem Drittel aller Treffer direkt beteiligt. Das zeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Schalke 04 entschieden hat.“