Stach: Hoffenheim statt Gladbach?

Die TSG Hoffenheim werkelt an einer Verpflichtung von Anton Stach. Laut Gianluca Di Marzio befinden sich die Kraichgauer in fortgeschrittenen Gesprächen mit Mainz 05. Interesse an Stach wurde zuletzt auch Borussia Mönchengladbach und dem FC Bologna nachgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stach steht nur noch bis 2024 in Mainz unter Vertrag, entsprechend groß ist der Verkaufsdruck für die 05er, sollte eine Verlängerung ausbleiben. Vor zwei Jahren war der 24-jährige Mittelfeldspieler für 3,5 Millionen Euro aus Fürth gekommen, schaffte es seither auch zu zwei A-Länderspielen.