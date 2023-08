Italien-Interesse an Stach – auch Gladbach weiter dran

Zwei Vereine haben die Spur von Anton Stach aufgenommen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, sind sowohl Atalanta Bergamo als auch Borussia Mönchengladbach an den Diensten des Mittelfeldspielers vom 1. FSV Mainz 05 interessiert. Der Kontakt zwischen Bergamo und dem 24-Jährigen sei bereits hergestellt.

Das Interesse der Fohlen an Stach ist hingegen schon länger bekannt. Bereits im März wurde berichtet, dass man sich am Niederrhein mit dem polyvalenten Mittelfeldmann beschäftigt. Auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen setzten sich wohl mit dem Mainzer auseinander.

‚Sky‘ taxierte die mögliche Ablösesumme für den zweifachen Nationalspieler auf zehn bis 15 Millionen Euro. Sollte das Preisschild noch aktuell sein, dürfte Bergamo eher über die finanziellen Mittel verfügen, eine Verpflichtung zu realisieren, als Gladbach.

Was beiden Interessenden in die Karten spielt: Stach steht am Bruchweg nur noch ein Jahr unter Vertrag. Dementsprechend haben die Mainzer nur noch in diesem Sommer und im kommenden Winter die Möglichkeit, eine Ablösesumme einzustreichen.