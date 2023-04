Freie Bahn für Frankfurt: Wolfsburg verkündet Marmoush-Abschied

Im Sommer ist das Kapitel VfL Wolfsburg für Omar Marmoush beendet. Die Wölfe vermelden offiziell, dass der auslaufende Vertrag des ägyptischen Angreifers nicht verlängert wird. Damit trennen sich die Wege nach einer insgesamt sechsjährigen Zusammenarbeit, unterbrochen von Leihen zum FC St. Pauli und VfB Stuttgart.

„In offenen und ehrlichen Gesprächen haben beide Seiten ihre Vorstellungen ausgetauscht. Im Zuge dieser Gespräche konnte keine Einigung erzielt werden“, lässt sich Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz zitieren, „für seinen Einsatz im Trikot des VfL bedanken wir uns und wünschen Omar auf seinem weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute.“

Dieser weitere Weg dürfte Marmoush zum Ligarivalen Eintracht Frankfurt führen. In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Zeichen, dass sich die Hessen die Zusage des 24-Jährigen sichern werden. Mit sechs Toren in 29 Saisonspielen hat Marmoush auch in dieser Saison wieder Bundesliga-Tauglichkeit bewiesen.