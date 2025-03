Wahi-Start: „Es wäre unfair…“

Dino Toppmöller ist der festen Überzeugung, dass Elye Wahi in den kommenden Wochen noch einen Leistungssprung machen wird. Über die Leistung des Angreifers beim 1:4 gegen Bayer Leverkusen am gestrigen Samstag sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt laut der ‚Bild‘: „Das war mit Sicherheit noch nicht der Elye, den wir alle erwarten können. Aber ich glaube, es war nicht so schlecht. Es wäre unfair, ihn an diesem Spiel heute zu messen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund 26 Millionen Euro überwiesen die Frankfurter im Januar an Olympique Marseille. Wirklich liefern konnte Wahi in seinen bisherigen vier Einsätzen nicht. „Es nicht die dankbarste Aufgabe, als Stürmer gegen Leverkusen dem Ball hinterherlaufen zu müssen. Trotzdem war es wichtig für ihn, diesen Startelf-Einsatz zu haben und in einen gewissen Rhythmus reinzukommen“, sagt Toppmöller zum Stand der Dinge.