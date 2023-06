Caqueret im BVB-Blickfeld

Nach den Abgängen von Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham hat Borussia Dortmund einige Kandidaten fürs Mittelfeld im Blick, darunter auch Maxence Caqueret. Nach Informationen unserer französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat der BVB den 23-Jährigen von Olympique Lyon im Blickfeld, ist aber noch unschlüssig, ob diesen Sommer überhaupt ein Angebot eingereicht werden soll. Der französische Nationalspieler ist noch bis 2027 an OL gebunden.

Auch Tottenham Hotspur hat Caqueret auf der Liste, aber ist ebenfalls wie der BVB vorrangig mit anderen Personalien beschäftigt. Die Schwarz-Gelben wollen nach wie vor Edson Álvarez als Wunschlösung für die Zentrale an Bord holen. Als weitere Alternative gesellt sich Moren Hjulmand von US Lecce zum engeren Kandidatenkreis des Bundesligisten. Bis dahin hat es Caqueret noch nicht geschafft. In der abgelaufenen Saison kam der Achter für Lyon auf elf Torbeteiligungen in 40 Partien.

