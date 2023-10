„Drei, vier Millionen“: Unnerstall erzählt von Saudi-Interesse

Lars Unnerstall hätte nach eigenen Angaben in den Nahen Osten wechseln können. „Nach Saudi-Arabien, letzten Sommer“, verrät der deutsche Keeper in Diensten von Twente Enschede im Gespräch mit dem Fachmagazin ‚Voetbal International‘, „ich kenne nicht einmal den Namen des Vereins, es lief über einen Vermittler. ‚Willst du in den Sandkasten gehen?‘ Nein, danke.“

„Aber“, schiebt Unnerstall nach, „ich war neugierig, was ich dort verdienen könnte. Drei, vier Millionen im Jahr. Ich musste natürlich mit meiner Frau reden.“ Letztlich entschied sich Familie Unnerstall gegen das Abenteuer in der Wüste und für Twente. „Ich würde am liebsten bis zum Ende meiner Karriere hierbleiben“, sagt der 33-jährige Ex-Schalker mit Vertrag bis 2027. Er habe habe „nicht das Bedürfnis, noch einmal woanders hinzuwollen“.