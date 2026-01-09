Tottenham holt Souza

Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach Verstärkungen in Brasilien fündig geworden. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben sich die Londoner mit dem FC Santos auf einen Transfer des Linksverteidigers Souza geeinigt. Für den 19-Jährigen fließen demnach rund 15 Millionen Euro nach Südamerika.

Der Spieler befindet sich bereits auf dem Weg nach England. Noch am Wochenende sollen der Medizincheck absolviert und die nötigen Papiere unterschrieben werden.