Menü Suche
Kommentar
Premier League

Tottenham holt Souza

von Martin Schmitz - Quelle: The Athletic
Das Stadion von Tottenham @Maxppp

Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach Verstärkungen in Brasilien fündig geworden. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben sich die Londoner mit dem FC Santos auf einen Transfer des Linksverteidigers Souza geeinigt. Für den 19-Jährigen fließen demnach rund 15 Millionen Euro nach Südamerika.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Spieler befindet sich bereits auf dem Weg nach England. Noch am Wochenende sollen der Medizincheck absolviert und die nötigen Papiere unterschrieben werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Santos
Spurs
João Victor de Souza Menezes

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Santos Logo Santos FC
Spurs Logo Tottenham Hotspur
João Victor de Souza Menezes João Victor de Souza Menezes
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert