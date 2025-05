Mainz: Abwehrtalent im Anflug

Der FSV Mainz 05 verstärkt sich mit einem Abwehrtalent. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der Bundesligist vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Konstantin Schopp von Sturm Graz. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags kann der 19-Jährige ablösefrei zu den Rheinhessen wechseln.

Schopp stammt aus der Grazer Jugend und spielte in dieser Saison vorrangig für die Reserve, für die er in der zweiten Liga 25 Partien absolvierte. Für den frischgebackenen österreichischen Meister feierte der 1,95 Meter große gebürtige Salzburger im April sein Debüt in der Liga und durfte im Oktober eine Minute Champions League-Luft schnuppern.