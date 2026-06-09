Glasner gibt sein Ja-Wort

Trainer Oliver Glasner will Cheftrainer in Italien werden. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, hat der Österreicher dem AC Mailand zu verstehen gegeben, dass er die Aufgabe gerne übernehmen würde. Lediglich die endgültige Zustimmung der Rossoneri stehe noch aus.

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In den vergangenen Stunden habe Feyenoord Rotterdam bei Glasner angefragt, nachdem die Niederländer Robin van Persie entlassen hatten. Der 51-Jährige habe das Angebot aber abgelehnt und wolle unbedingt zu Milan. Dort ist der Posten des Cheftrainers nach der Entlassung von Massimiliano Allegri unbesetzt.