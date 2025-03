Neuer Stürmer für Chelsea?

Der FC Chelsea will im Sommer unbedingt einen weiteren Angreifer an Bord holen. Fabrizio Romano berichtet, dass die Verpflichtung eines neuen Stürmers an der Stamford Bridge Priorität genießt, nachdem die Transfers von Sechser Dário Essugo (20), der aktuell auf Leihbasis für UD Las Palmas aufläuft, sowie Flügelflitzer Geovany Quenda (17/ beide Sporting Lissabon) schon klargemacht wurden.

Entsprechend geht der Kaderumbruch der Blues in die nächste Runde. Während laut Romano neben dem gesuchten Stürmer auch noch ein weiterer Flügelspieler den Weg nach London finden soll, werden im Gegenzug bis zu acht Abgänge erwartet. Unter anderem einige Leihspieler, darunter Torhüter Kepa Arrizabalaga (30/AFC Bournemouth) sowie Innenverteidiger Axel Disasi (27/Aston Villa), sollen zu den Verkaufskandidaten gehören.