Schalke-Transfer weit fortgeschritten

Möglicherweise verlässt Felipe Sánchez den FC Schalke 04 im Verlauf des Sommers. Germán García Grova berichtet, dass CA Talleres an einer Verpflichtung des 22-jährigen Innenverteidigers arbeitet. Dem Journalisten von ‚TyC Sports‘ zufolge will der argentinische Erstligist den Linksfuß per Leihe mit Kaufoption zurück in seine Heimat holen.

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Die Verhandlungen seien „sehr weit fortgeschritten“. Dementsprechend könnte es schon bald zum Abschluss des Deals kommen. In Gelsenkirchen gehörte Sánchez in der vergangenen Spielzeit zu den weniger gefragten Profis (806 Minuten in 25 Zweitligaeinsätzen). 2024 überwies Schalke noch 1,2 Millionen Euro Ablöse an Gimnasia, um Sánchez nach Deutschland zu holen.