Neuer Trainer für Ex-Dortmunder Brunner

Der ehemalige Dortmunder Paris Brunner hat bei Cercle Brügge einen neuen Trainer. Der Österreicher Ferdinand Feldhofer übernimmt den Posten beim belgischen Erstligisten von Miron Muslic, der Anfang der Woche entlassen wurde. Feldhofer coachte bislang den georgischen Erstligisten Dinamo Tiflis.

Brügge übernimmt der 45-Jährige nun auf dem 15. Platz und mit dem Rücken zur Wand. Der Vorletzte der Jupiler Pro League ist nicht nur stark abstiegsbedroht, sondern verliert im Winter in Kévin Denkey auch seinen wichtigsten Mann. Der 24-Jährige, der in Liga und Conference League an 16 Treffern in 19 Spielen direkt beteiligt war, wechselt zum FC Cincinnati in die MLS. Der Abgang des Torjägers und der neue Trainer bieten Brunner jetzt die Gelegenheit, sich neu zu beweisen. Bislang findet sich der 18-Jährige, der von der AS Monaco nach Belgien verliehen ist, kaum zurecht.