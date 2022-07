FC Bayern: De Ligt mit Fitnessrückstand?

Julian Nagelsmann hat leise Kritik am körperlichen Zustand von Millionen-Neuzugang Matthijs de Ligt (22) geübt. „Ich habe mit ihm nach dem Training gesprochen und er sagte, die Trainingseinheit war die härteste in den letzten vier Jahren. Dabei war sie zwar hart, aber nicht so hart“, zitiert die ‚Bild‘ den Trainer des FC Bayern.

Nagelsmanns Schelte richtet sich aber nicht gegen de Ligt selbst, sondern in erster Linie gegen Ex-Arbeitgeber Juventus Turin: „Er hat letzte Saison nicht so viele Minuten gespielt und ich habe gehört, dass es in Italien dann nicht einfach ist, fit zu bleiben. Wir müssen hart mit ihm trainieren.“ Beim zweiten Test gegen Manchester City (0:1) wurde de Ligt in der zweiten Halbzeit (53.) für Dayot Upamecano eingewechselt.