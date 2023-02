Barça-Abschied? Fati bezieht Stellung

Ansu Fati sieht seine Zukunft langfristig beim FC Barcelona. In der TV-Sendung ‚El Chiringuito de Jugones‘ gibt der Offensivspieler zu Protokoll: „Ich habe einen Vertrag bis 2027 und hoffe, dass es mehr werden kann. Meine Absicht ist es, noch viele Jahre hier zu bleiben.“

Anfang Februar führte Barça-Präsident Joan Laporta mit Blick auf die Zukunft von Fati aus: „Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Für uns ist Ansu Fati ein Spieler, in den wir immer noch große Hoffnungen setzen. Alles hängt davon ab, ob er dem Verein und Xavi Nutzen bringt.“ Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtete zur gleichen Zeit, dass der FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung des 20-Jährigen zeigt.

