Friedl-Verlängerung? Niemeyer spricht Klartext

Werder Bremen steht in der Innenverteidigung im Sommer vor einem Umbruch, auch Kapitän Marco Friedl könnte davon betroffen sein. Gegenüber dem ‚kicker‘ stellt Peter Niemeyer, Leiter Lizenzbereich beim SV Werder, klar: „Wir haben die Situation im Blick. Denn grundsätzlich wollen wir mit dem Kapitän nicht ohne Klarheit ins letzte Vertragsjahr gehen.“ Friedls Vertrag läuft 2026 aus.

Um keinen ablösefreien Abgang zu riskieren, müssten die Norddeutschen frühzeitig mit dem Österreicher verlängern – oder ihn verkaufen. Ohnehin wird es in der Abwehr im kommenden Sommer viel Veränderung geben. Die Verträge von Anthony Jung und Milos Veljkovic laufen im Juni aus. „Es ist klar kommuniziert worden, dass wir die Gespräche führen - und da muss man jetzt abwarten, was die nächsten Wochen so bringen. Wir wollen da nicht immer wieder neue Wasserstandsmeldungen abgeben“, so Niemeyer.