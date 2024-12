13 Millionen: Brighton schnappt sich Messi-Mitspieler

Von Inter Miami zu Brighton & Hove Albion. Diego Gómez tauscht die Sonne Floridas gegen Spitzenfußball in der Premier League ein. Wie die Seagulls mitteilen, hat der 21-jährige Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag unterzeichnet und schließt sich dem Team von Trainer Fabian Hürzeler an. Umgerechnet 13 Millionen Euro fließen als Ablöse, spielberechtigt ist Gómez ab Januar, wenn der Wintertransfermarkt seine Pforten öffnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Miami lief Gómez mit Stars wie Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Súarez und Sergio Busquets auf. Nun will er im europäischen Fußball durchstarten. „Wir freuen uns darauf, bald mit Diego zusammenzuarbeiten. Er hat sowohl auf Vereins- als auch auf internationaler Ebene bereits einen echten Eindruck hinterlassen. Wie alle jungen Spieler, die aus dem Ausland zu uns kommen, wird er eine Eingewöhnungsphase in die Premier League brauchen, aber ich glaube, dass er einen großen Beitrag leisten kann, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten“, sagt Chefcoach Fabian Hürzeler über den Neuzugang.