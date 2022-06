Sturmtalent Samba im Fokus von Wolfsburg & Hoffenheim

In der Schweizer Promotion League hat Tresor Samba seine Duftmarke hinterlassen. In 31 Spielen für die U21 des FC Basel und den AC Bellinzona, dem er sich im Februar anschloss, erzielte der Mittelstürmer 22 Treffer. Seinem neuen Arbeitgeber verhalf Samba mit zwei Toren in den Playoffs zum Aufstieg in die zweite Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass der gebürtige Züricher weiterhin bei Bellinzona seine nächsten Schritte im Profifußball geht, ist bei dieser Quote unwahrscheinlich. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, weckt der 1,83 Meter große Rechtsfuß Interesse in Italien, Frankreich und Deutschland.

Aus der Bundesliga haben der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim ihre Fühler ausgestreckt. In Italien verfolgen der AC Florenz sowie Juventus Turin Sambas Entwicklung. An Bellinzona ist der Angreifer noch bis 2024 gebunden.