Fast 30 Millionen: Holt die Eintracht noch zwei Neue?

Eintracht Frankfurt verpflichtete in diesem Monat bereits vier neue Spieler. Mittelstürmer Sasa Kaladjzic (26/Wolverhampton Wanderers) und Zehner Donny van de Beek (26/Manchester United) kamen per Leihe. Linksaußen Jean-Mattéo Bahoya (18/SCO Angers) kostete derweil 8,5 Millionen Euro und für Nathaniel Brown (20) fließen drei Millionen an den 1. FC Nürnberg, für den der Linksverteidiger auch noch bis Saisonende auflaufen wird.

Klar ist jedoch, dass die SGE noch Geld auf der hohen Kante hat. Hintergrund ist der 95 Millionen Euro bringende Verkauf von Randal Kolo Muani (25) an Paris St. Germain am Deadline Day im Sommer. Kohle, die Sportvorstand Markus Krösche zumindest teilweise noch im Wintertransferfenster reinvestieren will. Zwei Spieler könnten noch kommen.

Hugo Ekitiké (21)

Kurioserweise könnte ein Teil der Kolo Muani-Millionen zurück an PSG fließen. Dort ist Sturmtalent Ekitiké auch wegen des Ex-Frankfurters außen vor und drängt auf einen Wechsel. Anders als im Sommer kann er sich ein Engagement in Frankfurt mittlerweile gut vorstellen und ist sich mit der SGE einig sowie bereit, auf viel Geld zu verzichten. Problem: Die Verhandlungen mit Paris. Die zuletzt gebotene Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht überzeugte den Scheichklub nicht. Nun deutet alles auf ein Angebot für einen direkten Kauf hin. Laut ‚fussball.news‘ zieht Krösche jetzt die Zügel an und könnte bis zu 20 Millionen Euro Ablöse bieten.

Aurèle Amenda (20)

Die Voraussetzungen beim 1,97 Meter langen Innenverteidiger sind eigentlich prima. Berichten zufolge ist die Eintracht mit Amenda selbst längst über einen Vertrag bis 2028 plus Option einig. Mehr noch: Auch der BSC Young Boys soll schon einer Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro zugestimmt haben. Doch nach wie vor ist unklar, wann Amenda den Weg an den Main findet – schon jetzt oder erst im Sommer. Diese Frage gilt es für Krösche bis Donnerstag noch zu klären.