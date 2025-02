Wechsel geplatzt: Neuhaus bleibt in Gladbach

Der Deal stand eigentlich schon: Borussia Mönchengladbach und Besiktas hatten sich auf einen Transfer von Florian Neuhaus geeinigt. Der 27-Jährige sollte zunächst verliehen werden, der Klub aus Istanbul hätte eine Kaufoption in Höhe von 2,9 Millionen Euro besessen. Nun aber die Kehrtwende: Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Neuhaus dem Wechsel in letzter Sekunde nun doch einen Riegel vorgeschoben.

Und das, obwohl der zentrale Mittelfeldspieler zuvor dem Bericht zufolge ebenfalls d’accord mit dem Transfer gewesen sein soll. Gegen Eintracht Frankfurt (1:1) am Samstag durfte Neuhaus dann aber erstmals in dieser Bundesligaspielzeit von Beginn an ran und wusste mit einer Vorlage zu überzeugen. Laut ‚Bild‘ soll dieses Spiel den Ausschlag gegeben haben, dass Neuhaus sich doch noch dafür entschieden hat, bei den Fohlen zu bleiben.

Unter Gerardo Seoane ist der Kreativspieler, der seit 2017 bei den Fohlen unter Vertrag steht, kaum noch gefragt, das Verhältnis gilt als angespannt. Dennoch lehnte Neuhaus etwa einen Wechsel zum VfL Bochum im Januar ab. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis Dienstag geöffnet, folglich bleibt Besiktas noch bis morgen Zeit, um auf den geplatzten Deal zu reagieren.