Bayer: Schick spricht über Wechselgerüchte

Patrik Schick (26) hat sich in den vergangenen Monaten laut eigener Aussage nicht mit einem Vereinswechsel auseinandergesetzt. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der Mittelstürmer: „Für mich war klar, dass ich bleibe. Ich wollte hier auch nie weg, habe nie darüber nachgedacht. Wir spielen jetzt in der Champions League, ich hatte ein erfolgreiches Jahr und fühle mich wohl im Klub. Es gibt überhaupt keinen Grund, an etwas anderes zu denken.“

Ende Mai verlängerte Schick bis 2027 bei Bayer. Über das zuvor kolportierte Interesse aus Dortmund und München sagt der tschechische Linksfuß: „Es gab Gerüchte, mehr gibt es auch dazu nicht zu sagen.“ In der vergangenen Bundesliga-Saison schoss Schick 24 Tore in 27 Spielen.