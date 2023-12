Deutliche Worte: Chelseas Jackson schießt gegen Kritiker

Nicolas Jackson setzt sich gegen seine Kritiker zur Wehr. Auf die Frage, wie er seine Debütsaison beim FC Chelsea bewertet, antwortet der Stürmer dem ‚Evening Standard‘: „Sie ist okay. Es ist zwar nicht das, was ich mir vorgenommen habe (von der Torausbeute, Anm. d. Red.), aber ich bin glücklich, auch wenn alle nur Mist reden. Ich bin sehr glücklich. Es ist mir egal, was die Leute sagen. Das sind nur Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben. Ich werde einfach weiterspielen und noch mehr Tore für die Mannschaft schießen. Ich höre nicht auf die Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, sondern auf den Trainer, der mehr Ahnung von Fußball hat, und versuche, mich zu verbessern.“

Zur Erläuterung: Jackson wird auf der Insel mitunter für seine schwache Torausbeute und seine ineffiziente Spielweise kritisiert. In 19 Pflichtspielen für die Blues war der Senegalese an neun Treffern direkt beteiligt (acht Tore, eine Vorlage). Eine ordentliche, aber keine herausragende Quote. Jackson wechselte im Sommer für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal an die Stamford Bridge. Chelsea befindet sich dem Vernehmen nach auf Stürmersuche für den Januar, um die stotternde Offensive aufzurüsten.