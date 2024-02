„Was für eine Musik“: Wie De Rossi die Roma wachgeküsst hat

Am gestrigen Montagabend fertigte die AS Rom Abstiegskandidat Cagliari Calcio mit einem deutlichen 4:0 ab. Für die Römer war es der dritte Sieg im dritten Spiel unter Neu-Trainer Daniele De Rossi. Die Roma hat nach dem schlechtesten Saisonstart seit knapp 20 Jahren unter Vorgänger José Mourinho innerhalb kürzester Zeit wieder in die Spur gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittlerweile liegen die Giallorossi mit 38 Punkten auf Platz fünf und befinden sich mit nur einem Zähler Rückstand auf Tuchfühlung mit den Champions League-Rängen. Besonders auffällig ist, dass die Mannschaft um Angreifer Paulo Dybala plötzlich dominanten und spielfreudigen Fußball zelebriert. „Roma, was für eine Musik. Wie schön diese Roma ist“, schwärmt die ‚Gazzetta dello Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe über das Ergebnis.

Lese-Tipp

Ablösefrei: Inter vor Zielinski-Deal

Eine Entwicklung, die angesichts von De Rossis Spielerimage als beinharter Zweikämpfer und noch recht kurzer Trainer-Vita überraschend kommt. Die Vereinslegende der Roma begann im Oktober 2022 ihre Trainerkarriere bei Zweitligist SPAL. Mit nur drei Siegen in 17 Partien war aber nach wenigen Monaten schon wieder Schluss. Nach einer rund einjährigen Pause folgte nun die erst zweite Station als Cheftrainer, wo er schon jetzt einen Meilenstein aufgestellt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Historischer Start & zwei Hoffnungsträger

Denn kein anderer Roma-Coach seit den 2000er Jahren konnte die ersten drei Spiele gewinnen. Und mehr noch: Seit den 1960er Jahren ist dies keinem Trainer in der Ewigen Stadt gelungen. Einer der Spieler, der bisher am meisten vom Trainerwechsel von Mourinho zu De Rossi profitiert, ist ausgerechnet Kapitän Lorenzo Pellegrini.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler, der kurioserweise im Sommer 2019 die Kapitänsbinde seines jetzigen Trainers übernommen hatte, hat mit drei Treffern in drei Partien bereits mehr Tore erzielt als in den vorherigen Spielen unter Mourinho. Auch Dybala hat seit der De Rossi-Übernahme drei Treffer mehr auf dem Konto.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offenkundig ist es dem 40-jährigen Ex-Profi gelungen, nach dem Mourinho-Aus die nötigen Impulse zu setzen. Am Ende wird wohl die die Qualifikation für die Königsklasse ausschlaggebend für ein möglicherweise längeres Engagement von De Rossi sein. Denn aktuell ist dessen Vertrag nur bis zum Sommer datiert. Der erste Trend zeigt aber deutlich in Richtung einer längerfristigen Beziehung.