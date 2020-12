Tür für Kubo-Abschied ist offen

Takefusa Kubo könnte sein Leih-Engagement beim FC Villarreal früher als geplant wieder abbrechen. Nach Informationen der ‚as‘ hat mittlerweile auch Trainer Unai Emery signalisiert, dass er einem vorzeitigen Ende der Leihe schon im Januar zustimmen würde. Zuvor hatten sowohl der Offensivspieler als auch Stammklub Real Madrid ihre Unzufriedenheit hinsichtlich der Einsatzzeiten signalisiert.

Der 19-jährige Japaner hatte im Sommer zahlreiche Angebote vorliegen, entschied sich schlussendlich aber für den Wechsel nach Villarreal. Beim derzeitigen Tabellenvierten kam Kubo auch schon in 19 Partien zum Einsatz, von Beginn an darf der Youngster aber nur selten auflaufen. Kubo ist noch bis 2024 an Real Madrid gebunden.