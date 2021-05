SV Werder einig mit Anfang

Markus Anfang wird aller Voraussicht nach das Projekt Wiederaufstieg beim SV Werder Bremen betreuen. Wie die ‚Deichstube‘ berichtet, haben sich die Grün-Weißen mit dem 46-Jährigen bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Da Anfang noch bis 2022 beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag steht, wird eine Ablöse fällig. Im Raum steht eine Summe von 250.000 Euro.

Mit Anfang fällt die Wahl auf einen Coach, der sich in der zweiten Liga auskennt. In der abgelaufenen Saison erreichte er mit Darmstadt den siebten Tabellenplatz. In der Spielzeit 2018/19 betreute er ebenfalls in Liga zwei den 1. FC Köln bis zum 31. Spieltag, ehe er von den Domstädtern kurz vor dem sicheren Aufstieg entlassen wurde.

Werders Sportchef Frank Baumann kündigte am Wochenende an, den neuen Cheftrainer in den nächsten Tagen zu präsentieren. Man wolle einen Trainer, „der Lust hat, aus wenig viel zu machen. Der eine Begeisterung entfachen kann.“