Nagelsmanns Bayern-Wechsel: „Kurz und schmerzlos“

14:14 Uhr: Nagelsmann über sein Trainerteam: „Die beiden, die mit mir hier her gekommen sind, werden auch mit mir weiterziehen.“ Mintzlaff vielsagend: „Alles andere kostet dann nochmal 30 Millionen.“ Und damit ist die PK beendet.

Unter der Anzeige geht's weiter

14:13 Uhr: Mintzlaff über eine Mateschitz-Beteiligung: „Nichts mit zu tun.“

14:11 Uhr: Nagelsmann über Respekt vor Bayern-Unruhe und Flick: „Was dort abgelaufen ist, ist schwer zu bewerten. Ich habe auch nicht nachgefragt. Ein ruhiges Arbeitsklima ist bedeutend für den Erfolg. Aber ich war nicht beteiligt in den Streitpunkten.“

14:10 Uhr: Nagelsmann über Spieler mitnehmen: „Es ist ganz normal, da RB etwas für mich getan hat, dass ich nicht anfange, an Spielern zu graben. Es ist selbstverständlich, dass ich mir keinen Bus miete und lauter Spieler einpacke.“

14:08 Uhr: Nagelsmann über den Ablauf der Bayern-Gespräche: „Es waren sehr kurze Gespräche, weil einfach auch keine Zeit war. Wir hatten schnell eine Einigung. Ich habe telefonisch mit mehreren von Bayern gesprochen. Erstmal wurde ein grundsätzliches Interesse abgeklopft, bevor dann meine Berater im Boot waren. Also recht kurz und schmerzlos.“

14:05 Uhr: Mintzlaff zur Kurzfristigkeit: „Wir lassen uns nicht treiben. Es war eher Klarheit als Unzeit. Wir haben ausreichend abgewogen.“

14:04 Uhr: Nagelsmann über Bedenken, dass Bayern eine Nummer zu groß ist: „Nein. Du darfst keine großen Bedenken haben. Noch schlaf ich ganz gut.“

14:02 Uhr: Mintzlaff zum Krösche-Aus: „Wir haben festgestellt, dass eine Zusammenarbeit über die Vertragslaufzeit die wir haben, keinen Sinn macht. Daher haben wir von RB Leipzig aus nicht gesagt, wir wollen verlängern. Wir gehen im sehr Guten auseinander. Ich bin überzeugt, dass wir relativ zeitnah einen Ersatz finden.“

14:00 Uhr: Nagelsmann über die Reaktion der Mannschaft: „Das Training war gut. Du baust natürlich eine menschliche Beziehung auf zu den Spielern. Ich glaube nicht, dass die Spieler extrem sauer sind. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Trotzdem ist das immer hart und traurig. Dennoch stößt es auf Verständnis. Ich bin auch keinem böse. Ich habe zum Beispiel einen guten Draht zu Timo Werner.“

13:57 Uhr: Nagelsmann über Erwartungen der Bayern: „Viel über Inhalte haben wir nicht gesprochen. Es kann sich aber jeder vorstellen, wie die Zielsetzung bei Bayern München aussieht. Es ist auch der Anspruch, eigene Talente weiterzuentwickeln. Ich weiß schon, was von mir erwartet wird. Mit der Überzeugung, dass ich das auch leisten kann, werde ich am 1. Juli dort aufschlagen.“

13:56 Uhr: Mintzlaff: „Es ist nicht so, dass Julian die Tür bei mir eingetreten hat.“

13:52 Uhr: Nagelsmann über Vereinstreue: „Der Wechsel war nicht geplant. Die Entwicklung mit Hansi Flick konnten wir nicht vorhersehen. Es gab auch die ein oder andere Anfrage von anderen Klubs. Ich habe auch gesagt: Für andere würde ich den Vertrag nicht beenden, nur für den einen Verein. Das Gesamtpaket ist einfach ein besonderes. Ich habe auch von Anfang an gesagt: Wenn es keine Einigung gibt, akzeptiere ich das. Deswegen hat es nichts mit Vertragsbruch oder Moral zu tun. Es ist ein Thema von Angebot und Nachfrage und wie man mit den Dingen umgeht.“

13:49 Uhr:: Mintzlaff über Ambitionen: „Julian hat Großartiges geleistet und muss jetzt noch liefern. Wir erwarten den ersten Titel der Vereinsgeschichte (DFB-Pokal, Anm. d. Red.). Danach geht es weiter und wir werden den Kader noch weiter verstärken. Wir sind im Angriffsmodus, voller Angriff auch auf Julian Nagelsmann und den FCB.“

13:45 Uhr: Mintzlaff zur Nachfolge: „Wir werden einen Nachfolger haben, der die Philosophie nicht auf links dreht. Es gibt eine Shortlist, da stehen drei Namen drauf. Es ist nicht so, dass Jesse Marsch schon unterschrieben hat.“

13:44 Uhr: Nagelsmann: „Die Mannschaft hat es heute Morgen um 10:00 Uhr erfahren.“

13:43 Uhr: Mintzlaff: „Es handelt sich um eine extrem hohe Ablöse. Was kolportiert wird, dementieren wir nicht.“

13:41 Uhr: Nagelsmann zur Ablöse: „Die Ablöse macht nicht allzu viel mit mir. Es ist in der Branche so, dass Ablösen bezahlt werden.“

13:39 Uhr: Mintzlaff zur Stärkung der Konkurrenz: „Wir mussten uns fragen: Wie viel Sinn ergibt es, den Wunsch zu ignorieren. Wir haben es abgewogen und entschieden, dass es für uns die rational beste Entscheidung ist.“

13:35 Uhr: Mintzlaff: „Es ist eine Situation, die wir uns nicht gewünscht haben. Julian ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. Als wir die Gespräche damals über den Vertrag geführt haben, haben wir auch über Ausstiegsszenarien gesprochen und die grundsätzlich abgelehnt. Was aber damals im Gespräch gefallen ist, ist dass der FC Bayern irgendwann mal sein Wunsch ist. Ich habe es erstmal sacken lassen und wir haben es dann relativ lang rauf und runter diskutiert. Für uns fühlte es sich nicht so an, dass der Weg zu Ende ist. Trotzdem kommen rationale Themen hinzu: Es muss eine massiv hohe Ablöse gezahlt werden und dass es binnen weniger Tage abgeschlossen werden muss. Der FC Bayern hat sich entschlossen, unseren Forderungen nachzukommen. Und so haben wir entschieden, nachzugeben.“

13:30 Uhr: Nagelsmann: „Es waren turbulente Tage. Nach dem Spiel gegen Hoffenheim gab es die erste Kontaktaufnahme von Bayern. Oliver Mintzlaff und ich hatten ein gutes und ausführliches Gespräch. Ich habe den Wunsch geäußert, zum FC Bayern wechseln zu dürfen. Am Sonntagabend gab es für mich wichtige Details mit Bayern zu klären. Ich bin froh, dass der Wechsel zustande kommt. Ich werde in den kommenden Wochen aber nichts mehr zum Thema sagen. Wir haben noch drei große Ziele. Ich bedanke mich bei Olli für die guten Gespräche und auch die Einigung.“

13:28 Uhr: Um 13:30 Uhr soll es losgehen. Neben Nagelsmann wird auch RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff Rede und Antwort stehen.