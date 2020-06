Werner nicht genug: Chelseas Dream-Team für 2020/21

Timo Werner (24) zieht es zum FC Chelsea – diese Nachricht kam am gestrigen Donnerstagabend durchaus überraschend. Die Meldung der ‚Bild‘ bestätigten mittlerweile zahlreiche weitere Medien, weshalb man getrost davon ausgehen kann, dass der deutsche Nationalspieler in der kommenden Saison tatsächlich an der Stamford Bridge stürmt.

Für Werner muss Chelsea festgeschriebene 55 Millionen Euro an RB Leipzig überweisen und bekommt dafür den mit Abstand gefährlichsten deutschen Torjäger.

Ziyech-Deal schon lange fix

Schon Mitte Februar hatten die Londoner die 40 Millionen schwere Verpflichtung von Ajax Amsterdams Rechtsaußen Hakim Ziyech (27) bekanntgegeben, der mit seiner Kreativität das Offensivspiel beleben soll.

Weit oben auf der Liste von Trainer Frank Lampard steht zudem ein neuer Linksverteidiger. Top-Kandidat ist der englische Nationalspieler Ben Chilwell (23) von Leicester City – ein kostspieliges Unterfangen.

Auch Bürki auf dem Zettel

Offen ist derzeit noch die Besetzung Torwartposition. Rekordkeeper Kepa Arrizabalaga (25, kostete 80 Millionen) hatte seinen Stammplatz zwischenzeitlich verloren. Gibt der Markt eine geeignete Alternative her, würde Chelsea gerne zuschlagen. Interesse besteht dem Vernehmen nach an Borussia Dortmunds Roman Bürki (29).

Und auch ein weiterer Bundesliga-Star wird immer wieder an der Stamford Bridge gehandelt: Bei Philippe Coutinho (27), derzeit von Barcelona an die Bayern verliehen, gilt Chelsea mancherorts sogar als Favorit. Ob die Personalie aber auch nach dem Werner-Deal heiß bleibt, bleibt abzuwarten.

So könnte Chelsea 2020/21 spielen