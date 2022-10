Bericht: Chelseas Sportdirektor-Suche beendet

Der FC Chelsea kann wohl in Kürze einen neuen Sportdirektor präsentieren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, unterschreibt Laurence Stewart von der AS Monaco zeitnah einen Vertrag bei den Blues. Mit dem Klub aus dem Fürstentum sei man sich bereits einig. In der Premier League ist Stewart kein Unbekannter, als Analyst arbeitete er bereits für Manchester City und den FC Everton.

Damit scheint die lange Suche nach einem neuen Sportdirektor nun beendet. Zuvor erhielten die Blues einige Absagen. Wie die beiden vorher gehandelten Christoph Freund (RB Salzburg) und Christopher Vivell (RB Leipzig) besitzt auch Stewart eine RB-Vergangenheit. Der Engländer war von 2018 bis 2020 in Leipzig tätig.