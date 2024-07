Nächster Frankreich-Klub denkt an Ajorque

Ludovic Ajorque weckt weiterhin großes Interesse in seiner französischen Heimat. Nach FT-Informationen hat der OSC Lille die Sturmkante von Mainz 05 auf der Beobachtungsliste. Die Nordfranzosen wollen in diesem Sommer zwei Angreifer verpflichten, Ajorque ist eines der möglichen Transferziele für die Offensive. Noch hat Lille aber keine konkreten Schritte in Richtung einer Verpflichtung unternommen. Schon im Sommer 2022 hatte der Klub Ajorque auf der Einkaufsliste.

Neben Lille hat nach FT-Infos auch der FC Nantes die Fühler ausgestreckt und steht mit Mainz in Verhandlungen über den Transfer von Ajorque. Im Januar 2023 hatte der Bundesligist sechs Millionen Euro Ablöse für den Mittelstürmer gezahlt. Am Bruchweg würde man daher auf eine ähnliche Summe bestehen. Für die Rheinhessen erzielte Ajorque in 46 Pflichtspielen neun Treffer und bereitete ein Tor direkt vor. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig.