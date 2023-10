„Kompletter Unsinn“: Hechelmann über Schalke-Entmachtung

André Hechelmann hat auf die Gerüchte reagiert, laut denen er und Sportvorstand Peter Knäbel beim FC Schalke entmachtet worden sind. „Das ist kompletter Unsinn, wie so vieles, was in den vergangenen Wochen, ob bewusst oder unbewusst, gestreut worden ist“, widerspricht der Sportdirektor der jüngsten Berichterstattung entschieden.

Der 39-Jährige betont zudem, dass es keine „Indiskretionen“ waren, die dazu führten, dass die Medien an interne Informationen kommen. Denn „das würde ja bedeuten, es werden möglicherweise Wahrheiten ausgesprochen. Diese sogenannten Tuschel-Themen, das alles löst bei mir Verwunderung und Erstaunen zugleich aus. Es steht mir nicht zu, darüber zu spekulieren, woher auch immer diese Gerüchte kommen, wer sie vielleicht gestreut hat.“

Die ‚Bild‘ hatte jüngst berichtet, dass es intern wachsende Zweifel an der Kompetenz des Schalker Führungsduos gebe und diesem deshalb die Entscheidungsgewalt in Transferfragen entzogen werden soll. Hechelmann ist seit Juni dieses Jahres Sportdirektor bei den Königsblauen.