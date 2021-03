Arminia - Werder: So könnt ihr das Bundesliga-Nachholspiel live sehen

Der Tabellen-16. Arminia Bielefeld trifft auf das zwölftplatzierte Werder Bremen. Die Ostwestfalen warten mittlerweile seit sechs Spielen auf einen Dreier. Zuletzt gab es am Sonntag beim 0:0 gegen Union Berlin – dem ersten Spiel unter Neu-Trainer Frank Kramer – zumindest einen Zähler. Auch Werder spielte zuletzt Unentschieden. Gegen den 1. FC Köln kam man am Wochenende nicht über ein 1:1 hinaus.

Bielefeld gegen Werder live im TV und im Live-Stream

Die Bundesliga-Partie zwischen der Arminia und den Bremern findet am Mittwoch, den 10. März statt. Der Anstoß in der Schüco-Arena erfolgt planmäßig um 17:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können die Begegnung online über Sky Go streamen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Ostwestfalen und Werder weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.