Nach Nagelsmann-Absage: Diese Optionen bleiben Bayern

Auch den Namen Julian Nagelsmann muss der FC Bayern jetzt von der Kandidatenliste streichen. Der Bundestrainer hat sich für eine Verlängerung beim DFB und gegen eine Rückkehr nach München entschieden. Die zweite bittere Pille, die der Rekordmeister nach Xabi Alonsos Bekenntnis zu Bayer Leverkusen schlucken muss.

Plan A und B sind also nicht zu haben. Ebenso wenig wie Sebastian Hoeneß, der einst in Bayerns Jugendbereich trainierte und ebenfalls auf der Shortlist stand, Anfang März aber in Stuttgart verlängerte. Wenn auch nicht ganz oben auf dem Zettel – Kandidaten für das Tuchel-Erbe gibt es weiter reichlich.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hatte zuletzt zwar öffentlichkeitswirksam abgesagt, ein Thema an der Isar soll er aber angeblich weiterhin sein. Genauso wie Unai Emery, der mit Aston Villa auf einem starken vierten Platz in der Premier League steht. Der Baske soll im internen Ranking auch vor Roberto De Zerbi liegen. Vorteil: Der Italiener wäre per Ausstiegsklausel von Brighton & Hove Albion loszueisen, befindet sich aber auch bei einigen weiteren europäischen Topklubs im Visier.

Prominente Namen im Rennen

Die wohl klangvollste Lösung wäre Zinedine Zidane. Darüber wie konkret das Interesse am Franzosen ist, der Real Madrid 2016 bis 2018 dreimal in Folge zum Champions League-Sieg geführt hat, kursieren unterschiedliche Wasserstände – die spanische ‚Mundo Deportivo‘ berichtet gar von einer bevorstehenden Einigung. Deutsche Medien dementieren das.

Die vereinslosen Antonio Conte und José Mourino – The Special One lernt angeblich schon Deutsch – wären heiß auf den Bayern-Posten. Auf Gegenseitigkeit beruhte das Interesse bislang aber nicht. Nur lose waren zuletzt auch die Gerüchte um Arne Slot (Feyenoord Rotterdam), Roger Schmidt (Benfica Lissabon) sowie Ex-Bayern- und Bundestrainer Hansi Flick, den es wohl eher ins Ausland zieht.

Ob diese Spuren jetzt heißer werden, bleibt abzuwarten. Ebenso, was passiert, wenn Thomas Tuchel die Champions League-Trophäe nach München holt. Findet dann womöglich doch nochmal ein Umdenken statt? Eher unwahrscheinlich. Bislang schlossen die Beteiligten das kategorisch aus. Auf Nachfrage bekräftigte Tuchel gestern erneut: „Ich habe eine Vereinbarung mit dem Verein. Die ist kommuniziert und die steht.“