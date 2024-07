Medizincheck: Immobile auf dem Weg in die neue Heimat

Ciro Immobile steht kurz vor dem Wechsel von Lazio Rom zu Besiktas. Nach einem Bericht von ‚SportMediaset‘ ist der 34-Jährige am heutigen Donnerstag nicht mit ins Sommertrainingslager des Hauptstadtklubs aufgebrochen. Stattdessen soll der Mittelstürmer der Biancocelesti noch am Abend per Privatflugzeug nach Istanbul aufbrechen. Dort werde er den obligatorischen Medizintest absolvieren und seine Unterschrift unter den Vertrag setzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach unterschreibt Immobile bei Besiktas einen Kontrakt über drei Jahre mit einem Jahresgehalt von vier Millionen Euro. Unklar war zuletzt, ob Lazio den verdienten Spieler nach acht Jahren im Klub aus seinem bestehenden Vertragsverhältnis bis 2026 entlässt. Besiktas möchte für den Italiener keine Ablösesumme zahlen, daher bat Immobile die Römer um die Auflösung seines laufenden Arbeitspapieres.