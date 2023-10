Schalke 04: Tillmann wird Vorstandsboss

Zum neuen Jahr wird Matthias Tillmann neuer Vorstandsvorsitzender beim FC Schalke 04. Der 39-Jährige übernimmt dann nach Vereinsangaben „die strategische Gesamtverantwortung innerhalb des Gremiums und für die Ressorts Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Digitales, Fans & Nachhaltigkeit sowie Veranstaltungen & Sicherheit“. Tillmann war zuletzt als Vorstand bei Trivago tätig.

„Wir sind der Überzeugung, dass wir für die weitere Entwicklung des Vereins jemanden an der Spitze brauchen, der über einen großen und ressortübergreifenden Erfahrungsschatz verfügt. Genau das trifft auf Matthias zu: Er hat nicht nur tiefgehende Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Strategie und Marketing, sondern hat darüber hinaus internationale Sponsoringbudgets im zweistelligen Millionenbereich verantwortet“, so Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Tillmann macht deutlich: „Klar ist, dass nach einer Phase der Stabilisierung unser Blick nach vorne gehen muss, um Schalke 04 mittelfristig zurück in die Bundesliga zu führen. Denn das bleibt unser Ziel.“